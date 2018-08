Erwerbsloser schockt Pfarrer im Beichtstuhl in Altona

Beichtvater : „Komm rein mein Sohn und nehme Platz mein Sohn!“

Erwerbsloser : „Ja, Vater.“

Beichtvater : „Was hast Du auf dem Herzen mein Sohn?“

Erwerbsloser : „Oh Herr, ich habe gekündigt!“

Beichtvater : „Was hast Du gekündigt mein Sohn?“

Erwerbsloser : „Die Eingliederungsvereinbarung, die Freitag per Verwaltungsakt vom Jobcenter kam.“

Beichtvater : „Warum hast Du das gemacht mein Sohn?“

Erwerbsloser : „Das Jobcenter wollte mich in eine sinnlose Beschäftigungsmaßnahme stecken, Vater.“

Beichtvater : „In was für eine Beschäftigungsmaßnahme mein Sohn?“

Erwerbsloser : „Ich sollte für sechs Monate in Vollzeit in eine Übungsfirma in Hamburg mit Waren aus Plastik und so tun, als ob ich arbeite, Vater.“

Beichtvater : „Ich weiß mein Sohn!“

Erwerbsloser : „Woher weißt Du das Vater?“

Beichtvater : „Der Herr sieht alles mein Sohn, hast Du das vergessen, mein Sohn?“

Erwerbsloser : „Nein Vater“.

Beichtvater : „Du bist heute nicht der Erste deswegen mein Sohn.“

Erwerbsloser : „Vater kannst Du mir meine Sünden vergeben?“

Beichtvater : „Nein, mein Sohn ich kann Dir keine Sünden vergeben, die Du nicht begangen hast.“

Erwerbsloser : „Was machen wir denn jetzt Vater?“

Beichtvater : „Geh nun mein Sohn, denn gleich kommen die Mitarbeiter des Jobcenters und des Sozialgerichtes zur Beichte. Mehr darf ich Dir nicht sagen mein Sohn. Geh, und Leb´ wohl mein Sohn.“

Erwerbsloser : „Ja Vater, leb´ auch wohl Vater!“