Russland mehr Sprengköpfe, als die komplette NATO an Abfangraketen

Laut Wikipedia hält Russland 6.000 Nuklearsprengköpfe in stetiger Einsatzbereitschaft. Damit haben die Russen mehr Sprengköpfe im Sortiment, als die komplette NATO an Abfangraketen.

Oder glaubt noch jemand ernsthaft in den NATO-Hauptquartieren, daß ein paar US-Kriegsschiffe mit dem Aegis Ballistic Missile Defense System, sowie landbasierte THADD/Patriot-Stellungen in einem gemeinschaftlichen RADAR-Verbund eine mit MACH 23 in der Überzahl anfliegende Angriffswelle von ICBMs* abfangen können?

* ICBM = Intercontinental Ballistic Missile with nuclear multiple warheads called mirv

passend auch dazu

NATO bald 450 Kilometer von Moskau entfernt / Holger Strohm warnt vor Krieg

Atomkriegsuhr steht auf drei Minuten vor zwölf

Udo Jürgens : „ … Die schöne Lüge vom Goodwill, Das hübsche Spiel vom Overkill, Und wann macht Ihr die Waffen scharf? Wenn ich Euch das mal fragen darf?“

Welche Idioten haben der Facebook-Seite der NATO über 790.163 Likes gegeben und was im genauen soll da eigentlich geliked werden? Umfrage!

MP3 Mit der Bundeswehr kann man noch nicht einmal ein Land verteidigen stattdessen ein Haufen Feiglinge auf Common Purpose Seminaren !!! (4 Min)