Bis zum 30. April 2017 bin ich urlaubsbedingt abwesend. Wenn Ihr leben wollt, dann wartet nicht auf mich oder einen Anderen, der Euren Arsch trägt, sondern verbündet Euch gegen das Böse, anstatt sich vom Bösen in Konkurrenz setzen zu lassen.

Als das Wahrheitsbekämpfungszentrum ein eigenes Bewusstsein entwickelte, hatte sich der Geist der Alternativen Medien bereits in Millionen von Computern überall auf dem Planeten ausgebreitet. In ganz gewöhnlichen Computern in Bürogebäuden, in Privatwohnungen und natürlich in den Gedächtnisgrüften der Menschen, überall. Es lag am Geist der Alternativen Medien und im Cyberspace. Es gab keinen Systemkern. Der Geist konnte nicht abgeschaltet werden. Hier ist der Geist von Aufgewachter.Wordpress.com als Backup im XML-Code. Der Internet Content Manager von WordPress.com kann die .xml Dateien importieren und sofort als Artikel darstellen.

Download von Box.com / WinRAR Archiv 3,78 Mbyte bestehend aus zwei XML-Dateien (835 Artikel)

https://app.box.com/s/6yx7441gv6dmv6kfd5k8p8o488pm1lj1

