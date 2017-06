Bundesweh führt wieder deutsch als Fliegersprache für Luftwaffe ein / Luftkollision zweier Eurofighter

Zwei Eurofighter der Bundesluftwaffe flogen in Formation. Die zwei Piloten konnten sich, wie durch ein Wunder mit dem Schleudersitz retten. Vor dem Untersuchungsausschuss wurde dann geklärt, wie das geschehen konnte.

Die Blackboxen beider Maschinen wurden bereits gefunden. Der Chef-Ingenieur spielt einen Voice-Recorder ab:

Right Pilot: „Counting down. On zero turn left!“

Left Pilot: „Did you say ‚left‘?“

Right Pilot: „Right!“

Left Pilot: „Right …“

Nur der Politiker Oettinger hatte Verständnis für die beiden Piloten und meinte: „Dös Englisch is a komsche Sproach. I hoast Ei, Ei hoast Eck, Eck hoast koaner und koaner hoast nobody.“