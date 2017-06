Zitat (Howard Beale)

„Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß die Zeiten mies sind, daß wissen Sie genauso gut, wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert, Banken gehen pleite, Geschäftsleute haben ´ne Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß was man dagegen tun kann. Wir wissen die Luft, die wir einatmen ist vergiftet, genauso, wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zuhause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, daß es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat, so als ob es ganz normal wäre. Wir wissen die Zeiten sind mies, schlimmer, als mies. Sie sind verrückt, es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, so daß wir gar nicht mehr ´rausgehen wollen. Wir sitzen zuhause und langsam wird die Welt in der wir leben immer kleiner und wir sagen nur : `Bitte laßt uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Laß mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen, dann sag´ ich auch nichts. Laß mich bloß in Ruhe.` Ich werde Euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, daß Ihr wütend werdet. Ich will nicht, daß Ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder Eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüßte nicht, was Ihr ihm schreiben solltet. Ich nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation, gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, daß Ihr erst einmal wütend werden müßt. Ihr müßt sagen ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal, mein Leben hat einen Wert! Also, ich will jetzt, daß Ihr aufsteht, ich will jetzt, daß Ihr alle aufsteht einer, wie der andere, ich will, daß Ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf ´raussteckt und schreit : `Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen!´ Die Dinge müssen sich ändern, aber ich will, daß Ihr wieder wütend werdet. Dann werden wir überlegen, was wir gegen die Depression, die Inflation und die Ölkrise machen können. Aber dazu müßt Ihr jetzt die Chance nutzen. Geht zum Fenster streckt Euren Kopf ´raus und schreit und brüllt : `Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen!´ Aber zuerst einmal müßt Ihr wütend werden. Habt Ihr das verstanden? Steht auf, steht auf. Na los, los, geht zum Fenster steckt den Kopf ´raus und schreit : `Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen!´ Vorwärts steht auf, jetzt steht schon endlich auf, geht an´s Fenster, geht alle an´s Fenster, macht es auf streckt den Kopf ´raus und schreit und schreit : `Ihr könnt mich alle am Arsch lecken, ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen!´“