Wie man Survival nicht macht – Bereitet Euch richtig vor !!!

Folgendes amüsante Kurzvideo (1 Minute) demonstriert recht anschaulich, wie man Survival nicht machen sollte …

Wem das Leben seiner Liebsten und sein eigenes wichtig ist, der kann sich für ein richtiges Survival-Training anmelden. Dazu gehört es auch sich mit den einfachsten, aber wichtigsten Möglichkeiten des Überlebens in der Natur auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund führen wir SURVIVAL-Ausflüge/Hocks durch an denen interessierte Menschen teilnehmen können. Hier sollen sich die Teilnehmer gegenseitig über ihre eigenen SURVIVAL-Methoden und Utensilien aufklären, sowie ihre Vorbereitungen und Ausrüstung gegenseitig ausprobieren, Techniken üben und dabei kreativ sein und voneinander lernen. Es werden gemeinsame Unternehmungen durchgeführt, z.B. gemeinsam Wetterschutz bauen, diverse Feuermachtechniken uvm. kennenlernen. Ausflüge und Erkundungen im Gelände, Verteidigungstechniken, Gebrauch von Messern, Beil uvm. Wir befinden uns in unvorhersehbaren Zeiten. Die erwarteten Turbulenzen können unser bisheriges Leben auf den Kopf stellen. Daher ist es sinnvoll sich in vollem Bewusstsein und ohne Angst über die kommende Zeit mit den möglichen Szenarien vertraut zu machen.