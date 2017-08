Was ist Mainstream?

Was ist überhaupt Mainstream? Mainstream ist, wenn 100 selbsternannte Möchtegern-Zeitungen am gleichen Tag alle dasselbe drucken, weil sie von derselben Bank finanziert werden. Mainstream ist auch, wenn alle Kneipenbesucher abends am Tresen über dasselbe quatschen, obwohl sie tagsüber eine ganz andere Zeitung gelesen haben.

Mainstream ist aber auch, wenn tonnenweise Quellenverweise gefunden werden, daß die Amerikaner beispielsweise auf dem Mond gewesen sein wollen, obwohl das niemand bestätigen kann, weil alle zum fraglichen Zeitpunkt nicht vor Ort auf dem Mond als Zeuge, sondern als Zuschauer eines Unterhaltungs-Apparates genannt TV vor dem Fernseher im Wohnzimmer gesessen haben wollen.

Mainstream bedeutet also:

Der, der nur mit der Herde marschiert sieht vor sich was? Nur Ärsche! Und? Er läuft ständig in der Scheiße!

