Erster Klima-Leugner im Umerziehungslager

Nach den ersten drei Monaten Internierung besucht der KZ-Aufseher den Neuankömmling.

Die Monate vergingen und der KZ-Aufseher besucht den Klima-Leugner erneut

Die ersten Schneeflocken fielen und der KZ-Aufseher besucht wieder den Klima-Leugner.

Die Monate vergingen und der KZ-Aufseher besucht wieder den Klima-Leugner

KZ-Aufseher : „Sie gehören nicht hier her. Machen Sie, daß Sie hier ´rauskommen, Sie sind doch ein anständiger Kerl.“

Klima-Leugner : „Hören und schauen Sie, wie die Vögel zwitschern, die Blumen blühen, die Bienen summen, die warmen Sonnenstrahlen auf der Wange kitzeln und die weissen Wolken am blauen Himmel entlang ziehen, die Bäume duften und der Frühlingswind in den Blättern raschelt?“

Der KZ-Aufseher blickt ihn neugierig an und fragt frohlockend

Klima-Leugner : „Ich kann nicht, wie die Zugvögel wegen der Erderwärmung in den Süden fliegen.“

Fazit

Die, die die Verschwörungen in den USA aufdecken kommen zur „Belohnung“ in das FEMA-Camp. FEMA steht offziell für Federal Emergency Management Agency. Gemeint ist aber wohl eher eine „Notfallunterkunft“ für Systemkritiker und Andersdenkende. In den USA soll es landesweit 880 FEMA-Internierungslager geben.

In Deutschland gibt es auch solche Pläne. Da werden die Universitäten und Lehranstalten für den Ernstfall mit Gittern vor den Fenstern ausgestattet. Früher brauchte man noch einen Numerus clausus, um an der Universität unterzukommen, heutzutage reicht schon eine andere Meinung, die nicht Mainstream ist.