Erwerbsloser beantragt Kostenübernahme für Qualifizierungsmaßnahme an der Wissensmanufaktur in Kanada mit Andreas Popp und Eva Herman

Sehr geehrte Frau Fallmanagerin,

vielen Dank für die Übersendung Ihres Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheines in Höhe von 2.500 Euro vom 04.09.2017. Voller Freude kann ich Ihnen mitteilen, daß ich soeben einen Qualifizierungsträger gefunden habe.

Das Seminar findet zwischen dem 18.10.2017 und dem 25.10.2017 an der Wissensmanufaktur in Kanada begleitet von Andreas Popp und Eva Herman statt. Die Kosten pro Maßnahmeteilnehmer belaufen sich auf 3.390 Euro inklusive Flug, Übernachtung und Verpflegung und werden in zwei Teilbeträgen in Rechnung gestellt und sind nach § 26 Abs. 3 UStG steuerfrei.

Auf unvergesslichen Kräuterwanderungen mitten durch die herrliche kanadische Natur möchte ich meinen Kopf von meinen vermeintlichen Vermittlungshemmnissen wieder frei bekommen und von Doctor Storl in die Geheimnisse eines natürlichen Ökosystems von Mutter Erde eingeweiht werden.

Das Wissen über die Heilkraft der Pflanzen und ihre ökologische Bedeutung im Garten, sowie deren Kraft und Auswirkungen auf meine Gesundheit werden mir dabei helfen über Ihre Vermittlungshemmnisse mich in den ersten „Arbeitsmarkt“ zu vermitteln wieder in gewohnter Weise locker hinweg zuschauen.

Bitte übersenden Sie mir recht zeitnah einen Termin in Ihrem Hause, daß wir persönlich die oben genannte ausreichend konkretisierte Qualifizierungsmaßnahme in eine Eingliederungsvereinbarung nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB II iV.m. § 45 SGB III inklusive Reisekosten einbetten können.

Mit freundlichen Grüßen

-Der Aufgewachte-

Anlagen : Popp´sche Zitat „Endlich arbeitslos!“, Zitat Jacques Prévert etc.

Wieso arbeiten?

Zitat (Andreas Popp : „Endlich arbeitslos!“)

Zitat (Jacques Prévert)

Zitat (Unbekannt für Weltfrieden!)

Für wen gehen wir arbeiten?

Wer nicht arbeitet soll auch nicht essen, aber Mähdrescher mit einer Ernteleistung von 78 Tonnen Getreide pro Stunde fahren lassen

Einkommen ohne Arbeit!

Reich trotz Arbeitslosigkeit

Umverteilung von faul zu arm

Frage an die Unternehmer

Zitat (Jean-Luc Picard)

Hartz-IV Maßnahmen (ausgetrickst)

Jobcenter-Mitarbeiter unterstellen Erwerbslosen Vermittlungshemmnisse, um sie der Arbeitslosenindustrie zur Verwertung zuzuführen

passend auch dazu die BEST of Detlev Audio-Clips

Bewußtsein herstellen / Hartz-IV

MP3 Macht der Menschen durch Ängste blockiert (2 Min)

MP3 Eingliederungsvereinbarungen brauchen nicht unterschrieben werden (3 Min)

MP3 Immer mit Beistand zum Jobcenter Remonstrationsrecht/pflicht bei Jobcentern unbekannt (10 Min)

MP3 Wir muessen fuer uns selbst Lobby-Arbeit machen beispielsweise Menschlichkeit beim Jobcenter einfuehren (8 Min)

MP3 Sich den unmenschlichen Behandlungen bewusst werden Die Meisten kennen ja noch nicht einmal ihre Grundrechte (1 Min)

MP3 Leistungskürzung von 100 auf 0 / Mitarbeiter vom JobCenter nicht dicht unterm Pony (1 Min)

mehr von Detlev hören? Mißstände hier / Lösungen hier / alle Themen hier

Advertisements