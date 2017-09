Erwerbsloser schmettert aus wichtigem Grund Einladung vom Jobcenter ab

Sehr geehrte Frau Fallmanagerin,

mit viel Humor habe ich Ihre Einladung vom 18.09.2017 zur Kenntnis nehmen müssen. Gern würde ich Ihrer Aufforderung nachkommen und nach meiner Arbeitsunfähigkeit in einem Ihrer Büros erscheinen.

An dem Tag an dem ich wieder arbeitsfähig sein werde, wird Ihr Jobcenter nicht mehr dienstbereit sein. Sicherlich ist Ihnen in der Hektik Ihres Jobcenter-Alltages entgangen, daß die AfD die BA, später die Jobcenter abschaffen wird.

Daher werde ich Ihrer Aufforderung nicht nachkommen können.

Bitte betrachten Sie Ihre Einladung als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

-Der Aufgewachte-

Anlage : „AfD will die Bundesagentur für Arbeit abschaffen“ hier

passend auch dazu die BEST of Detlev Audio-Clips

Bewußtsein herstellen / Hartz-IV

MP3 Macht der Menschen durch Ängste blockiert (2 Min)

MP3 Eingliederungsvereinbarungen brauchen nicht unterschrieben werden (3 Min)

MP3 Immer mit Beistand zum Jobcenter Remonstrationsrecht/pflicht bei Jobcentern unbekannt (10 Min)

MP3 Wir muessen fuer uns selbst Lobby-Arbeit machen beispielsweise Menschlichkeit beim Jobcenter einfuehren (8 Min)

MP3 Sich den unmenschlichen Behandlungen bewusst werden Die Meisten kennen ja noch nicht einmal ihre Grundrechte (1 Min)

MP3 Leistungskürzung von 100 auf 0 / Mitarbeiter vom JobCenter nicht dicht unterm Pony (1 Min)

