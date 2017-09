Talksendungen auf allen GEZ-Sendern abgeschaltet !!!

Wie glaubse nicht? Doch! Einfach abgeschaltet! Ja nicht die da „oben“ haben abgeschaltet, sondern ich! Ich habe jetzt vor ein paar Tagen damit aufgehört den Blödsinn mir noch länger ´reinzuziehen, weil ich erhöh´denen doch nicht noch ihre Einschaltquote und somit ihre Bezüge für den Mist, der da einem geboten wird.

Sach ma, Mörtel, haste nicht mitbekommen, was die Herman letzte Woche auf Youtube über diese Talkshows inne öffentlich-rechtliche Senders gesagt hat? Du wirst doch wohl die Ex-Tagesschausprecherin Eva Herman kennen, Du nun komm´, Mörtel, jetzt entäusch´mich bloß nicht! Wie jetzt? Ah, ok Du, weißt wen ich meine, wurd´ aber auch langsam mal Zeit Mörtel.

Ja, die Herman hat doch letzte Woche nach fast zehn Jahre auf´n Tach genau seit dem se bei Kerner ´rausgeflogen ist über diese Talksendungen auf die öffentlich-rechtliche ausgepackt. Alles gescriptet von vorne bis hinten! Häh? Bist doof? Weißt nicht was gescriptet heißt? Du Mörtel, Dir muß man aber auch alles bis in die kleinste Detail erklären.

Das heißt quasi, daß alles von vorne bis hinten komplett einschließlich Fragen, Zuschauer, Vorklatscher, Klatscher und Abklatscher festgelegt ist – bis auf einen Ahnungslosen in der Talkrunde, der weiß von alldem gar nix. Häh? Haste schon immer geahnt, sagste? Und wieso guckste dann sowas ? Bist Du doof oder was? Wie weißte auch nicht? Weil Du dafür GEZ zahlst, sagste?

Mörtel, Du GEZ-Opfer, Du sollst auch mal Deinen Verstand benutzen! Ob ich GEZ zahle, willste wissen? Sehe ich etwa so bescheuert aus, Mörtel? Ich zahl´ doch kein GEZ, weil mein Rente unter Sozialhilfsatz liegt! Was ich jetzt schaue, wenn ich kein Talksendungen auf die GEZ-Senders gucke willste wissen?

Schon Lieutenant Commander Data, Android auf dem Raumschiff Enterprise, sagte im 24. Jahrhundert über das Fernsehen zu seinem Captain : „Es handelt sich um eine audio-visuelle Übertragung. Diese äußerst primitive Form der Unterhaltung hat das Jahr 2040 nicht überlebt.“

Aber warum denn bis 2040 warten, Mörtel? Mit ein wenig Glück können wir das schon vor 2040 haben! Einfach mal alle Talksendungen auf die GEZ-Senders für ein Jahr oder zwei boykottieren, ne? Was meinste was dann in die Redaktionen bei denen los ist! Was sagste? Tagesschau und heuteJournal willste auch nicht mehr schauen? Du dann verschenk´doch gleich Deinen Fernseher, Mörtel!

Und man stelle sich nur mal den Quoten-Gaudi vor. Alle Politiker sitzen schön artig in den Talksendungen mit ihrem bezahlten Publikum und niemand guckt sich den Müll an! Ja, Mörtel, kannst ruhig Erdnuss-Flips und Bier mitbringen. Aber erzähl es auch den Anderen.

Wie Du weißt nicht was Du den Anderen erzählen sollst? „ABSCHALTEN!“, wie damals bei Peter Lustig in Löwenzahn. Wenn die da „oben“ mit der Volksverdummung nicht aufhören, dann schalten wir jetzt die GEZ-Senders einfach selber ab, aber mitten auf die Zwölf in Wohnzimmer.

Ich seh´ schon die Schlachzeile in LOKUS und BLÖD-Zeitung vor mich : „Zahlende GEZ-Talksendungs-Verweigerer schalten auf Sesamstraße und lassen Quoten absaufen. Intendanten ratlos“, Prost und Kopp in´ Nacken, Mörtel! Was tut man nicht alles für die Menschheit, nech?

