Verlust von Demokratie, Vermögen, Meinung, Bargeld und Freiheit

Mein Kommentar : Glückwunsch für dieses gelungene Wachrüttler-Video, an die Herren Florian Homm, Thorsten Schulte und Heiko Schrang. Irgendwie sind alle vermeintlichen Verschwörungstheorien nun doch Wahrheit geworden. So ein Pech aber auch. Im Jahr 2009 sprach Prof. Karl-Albrecht Schachtschneider davon, daß wir die Demokratie und den Sozialstaat verloren hätten und in einem „Parteien-Staat, Parteien-Oligarchie und Medien-Oligarchie“ leben würden. 2012 bedauerte der Euro-Kritiker Prof. Wilhelm Hankel das Ende der Bundesschatzbriefe und den EURO. Ebenfalls 2012 warnte Prof. Eberhard Hamer vor Vermögensverlust durch Aufblähung der Geldmenge und empfahl für Privatleute den Abbau der Schulden und Flucht in Sachwerte. Am 23.08.2017 warnte uns Holger Strohm vor dem Weg in die Diktatur. Vor zwei Wochen bestätigt plötzlich Dirk Müller alias Mr. Dax in einem Interview bei RTdeutsch „Was wir haben ist ´ne Scheindemokratie“. Und am 03.10.2017 haben wir mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz auch nun noch die Meinungsfreiheit verloren. Das kann doch kein Zufall sein oder? Meister Röhrich hätte schon 2009 beim Schachtschneider-Zitat gesagt : „Werner, Du sollst auch mal Deinen Verstand benutzen!“ Wer in der Demokratie schläft, wacht in die Diktatur auf. Hallo? Schon jemand wach?