„System-Lehrerin“ enthüllt inszenierte ZDF-Show

Mein Kommentar : Glückwunsch für dieses gelungene Wachrüttler-Video, Frau Paulsen. Als ich im Video gehört habe was die „System-Lehrerin“ mittlerweile alles über unsere Matrix weiß, bin ich fast vom Stuhl gefallen !!! Die Lehrerin könnte ja problemlos manchen Aufklärer der Neuen Medien, ugs. Alternative Medien genannt, vertreten. Wenn sich die Wahrheit bereits in die Lehrkörper von Schulen „verirrt“ hat, dann dauert es nicht mehr lange bis sich dieses Wissen auch auf die Schüler niederschlägt und per Smart Phone schulübergreifend die Runde macht. Macht steuert bekanntlich Wissen, aber auch umgekehrt : Wissen verleiht Macht und Macht steuert! Nur haben viele Menschen Angst vor Wissen und wollen davon nichts wissen. Die Macht der Menschen ist quasi nur durch Ängste blockiert sozial aus der Reihe zu tanzen. Bei der Lehrerin aber nicht! Und wenn ich mir anschaue, was für eine Aufklärungs-Mediathek mittlerweile die Schüler auf ihren 256 GByte microSDXC-Speicherkarten ihres Smart Phones so ´rum sich tragen, dann ist die Schulpflicht für die Pseudo-Elite aber mächtig nach hinten losgegangen. Das Video hat es innerhalb von 24 Stunden auf über 100.000 Aufrufe gebracht !!! Zur Erinnerung das Video „Eva Herman packt aus“ steht im Augenblick bei 934.311 Aufrufe.