Spendenaufruf für WakeNews

Dem ehrenamtlich tätigen inzwischen international bekannten Moderator Detlev Hegeler von Wake News Radio/TV hat man die finanziellen Mittel für den Lebensbedarf gestrichen. Ein Anwalt ist bereits eingeschaltet. Der Verein kann den Spendenempfang bestätigen.

Der Kampf des Sytemes gegen die freien, unabhängigen und aufklärenden Medien ist nun auch in der Schweiz angekommen. Detlev kann seit Februar 2018 weder Miete, noch Krankenkasse, Strom, Heizung, Wasser uvm. bezahlen.

Liebe Leser von Aufgewachter.Wordpress.com. Bitte helft Detlev damit er den Rechtsstreit gewinnen kann, so daß die für uns alle wichtige Aufklärungsarbeit weitergehen kann. Die Wahrheit muß unbedingt ans Tageslicht damit wir endlich Freiheit und Frieden erlangen.

Verein zur Förderung internationaler freier Medien

PostFinance Schweiz Vermerk „Spende Detlev Rechtfall“

Kto.Nr.: 89-521766-7

IBAN: CH56 0900 0000 8952 1766 7

BIC: POFICHBEXXX oder Verein zur Förderung internationaler freier Medien

PostFinance Schweiz Vermerk „Spende Wake News“

Kto.Nr.: 89-521766-7

IBAN: CH56 0900 0000 8952 1766 7

BIC: POFICHBEXXX oder Verein zur Förderung internationaler freier Medien

PostFinance Schweiz* Vermerk „Spende Wake News“

Vereinigung der Wake News © Medien

c/o :Detlev-Clemens:Hegeler

Postfach 267

CH-[4005] Basel

* Spenden, Beiträge oder Unterstützungszahlungen für das Projekt können Sie/könnt Ihr uns, wenn Sie/Ihr keine Banken unterstützen möchtet, am besten direkt in Schuldgeldscheinen (Euro, CHF, andere) via Brief zusenden, bitte in Alufolie einwickeln an das obige Postfach.

passend auch dazu

Basler Behörde entzieht Detlev die Mittel für den gesetzlich garantierten Lebensbedarf – Angriff auf Wake News Radio/TV (MyWakeNews)

Basler Behörde entzieht Detlev die Mittel für den gesetzlich garantierten Lebensbedarf – Angriff auf Wake News Radio/TV (Video 1 Std.)

passend auch dazu die BEST of Detlev Audio-Clips

Bewußtsein herstellen



MP3 Weltweiter Aufwach-Prozess (1 Min)

MP3 Matrix seit Jahrtausenden nicht mitgekriegt (1 Min)

MP3 Macht der Menschen durch Ängste blockiert (2 Min)

mehr von Detlev hören? Mißstände hier / Lösungen hier / alle Themen hier

Advertisements