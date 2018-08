Auf unserem Planeten tobt ein Krieg der Zins-Befürworter gegen die Zins-Verweigerer

Außer den kulturellen und sprachlichen Unterschieden sehe ich da ein Problem, daß in den Medien kaum Beachtung findet. Was passiert, wenn Millionen Zuwanderer aus der islamischen Welt, wo Zinsen absolut verboten sind, plötzlich mit unserer westlichen Welt, wo überall Zinsen in den Preisen, Steuern, Mieten und in der Geldschöpfung selbst stecken in Berührung kommen? Wenn das mal gut geht! Die Situation erinnert mich stark an eine Film-Szene mit Otto, der bei einem Kredithai einfach alles unterschreibt ohne zu wissen, was er da eigentlich unterschreibt …

Banker : „Kein Job, kein Geld, keine Ahnung, wie es weitergehen soll? Da sind Sie genau richtig bei mir. Hier ist Ihr Vertrag!“ Otto (nimmt den Vertrag und liest) : „Hiermit bestätige ich den Erhalt von viel Geld. Dafür verpflichte ich mich unwiderruflich zu …“ Banker (unterbricht) : „Das Kleingedruckte sollten Sie besser nicht lesen, mein Freund.“ Otto : „Ja aber warum denn nicht?“ Banker : „Das ist schlecht für die Augen.“ Otto : „Ach so, das ist prima! Ja und jetzt?“ Banker : „Jetzt bekomme ich noch eine schöne gut leserliche Unterschrift von Ihnen.“ Otto unterschreibt. Der Banker steht auf und holt einen Stapel Geldscheine aus dem Tresor. Banker : „Ihr Geld!“ Otto : „Soviel?“ Banker : „Nicht ganz! Denn es geht ab : Bearbeitungsgebühr, Stempelgeld und meine Treueprämie.“ Otto : „Aber das ist alles für mich?“ Banker : „Und, wenn ich Ihnen noch einen guten Rat geben dürfte. Seien Sie erfolgreich!“

passend auch dazu

