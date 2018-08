PKW-Verbrauch bei 82 Liter auf 100 Kilometer! Warum ist der Kraftstoffverbrauch plötzlich so hoch?

Gestern auf der Fahrt zum Vorstellungsgespräch mal wieder über die Autobahn gefahren. Nach nur 15 Minuten Fahrtzeit waren fast 70 Liter durch. Völlig fassungslos starrte ich auf die Tankanzeige und fuhr sofort die nächste Tankstelle an.

Sollte ich ein Loch im Tank haben? Während des Tankvorganges warf ich einen gespannten Blick auf die Unterseite des Wagens, doch dort tropfte nichts. Auch die Tipps zum Spritsparen auf der Internetseite des Umweltbundesamtes halfen nicht wirklich weiter.

Wohnwagen oder Anhänger habe ich nicht und auch keine Dachaufbauten, wie Dachgepackträger mit Fahrräder oder Surfbretter transportiert. Der Kofferraum war komplett leer – na ja fast jedenfalls – bis auf das Warndreieck und den Verbandskasten.

Auf dem Beifahrersitz lag nur eine Bewerbungsmappe. Staatstreu schaltete ich die Gänge auch frühzeitig hoch und aktivierte im siebten und höchsten Gang rücksichtsvoll den Tempomaten, um eine gleichmäßige Geschwindigkeit für besonders kraftstoffsparendes Fahren zu ermöglichen.

Während des vorbildhaften und vorausschauenden Fahrens unter ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht für ein partnerschaftliches Verhalten im Straßenverkehr bestätigte der Blick durch die Windschutzscheibe ein durchweg konstantes Tempo von 341 km/h im oder besser vorbei am Verkehrsfluss deutscher Autobahnen, als eine mögliche Ursache für den signifikant erhöhten Treibstoffverbrauch*, aber auch für einen unbeschreiblichen Gaudi.

*During high-speed testing on the German autobahn, engineers consumed an 18.5-gal (70-L) tank of fuel in 15 minutes of flat-out running.

