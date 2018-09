PC-Game „Volks-Simulator“ / Wir spielen Deutschland ist souverän!

Das Spiel kann von der Realität beachtlich abweichen.

Spielanleitung

Ziel des Spieles ist es, so schnell, wie möglich den Deutschen National- und Sozialstaat vor seinem Untergang zu bewahren und diesen in einer späteren Ausbaustufe ganz nach dem Motto „Am deutschen Wesen mag die Welt genesen“, ganz zum Entsetzen der Globalisten, zu vollenden.

Primäre Aufgabe

Lösen Sie sich dazu endlich Schritt für Schritt von der satanischen Schuldgeld- und Zinses-Zins-Sekte an der US-Ostküste indem Sie mithilfe des Heiligen Geistes das Deutsche Volk wieder mit Vernunft und Gewissen im Sinne der Freiheit und Brüderlichkeit begegnen lassen.

Startbedingungen

Es ist schon alles vorbereitet. Sie beginnen im Jahre 2018. Die fremdgesteuerten Medien samt aller Politiker im Parlament haben mittlerweile eine Glaubwürdigkeit, wie Reiner Calmund als Pressesprecher bei Weight Watchers. Nach 69 Jahren Fremdherrschaft glaubt niemand mehr in Deutschland an Politik und Medien.

Marketing und Public-Relations

Anders als in den beiden Weltkriegen zuvor haben die Deutschen dieses Mal keinen Bock mehr sich von vermeintlichen Deutschen Medien, die allesamt über fremde Geheimdienste gesteuert werden, gegen andere Völker und Religionen in einen erneuten Krieg aufhetzen zulassen, nur weil von einer arroganten Minderheit das „Finanzsystem“ mal wieder völlig überdehnt ist.

Volksphilosophie

Anstatt mithilfe des Handelsrechtes jeden einzelnen Deutschen in Konkurrenz zueinander zu setzen, lassen Sie doch einmal alle Deutschen gemeinsam an einem Strang ziehen. Verbieten Sie das Handelsrecht, stellen Sie Güter in ausreichender Menge und Qualität gemäß „Made in Germany“ für alle zur Verfügung, um die Preise niedrig zu halten.

Special Operations

Gewöhnen Sie die Deutschen wieder daran deutsch zu sein. Deutschsein ist keine Schande. Helfen Sie den Deutschen ihre Kultur und ihre Familien wiederzufinden. Helfen Sie dabei Ängste abzubauen damit Wörter, wie Heimat oder Deutsches Volk wieder ohne unfreiwillige Bewegungen oder Gesichtskrämpfe fliessend ausgesprochen werden können.

Social Operations

Führen Sie wieder die Deutsche Mark ein. Für jedes neugeborene deutsche Kind gibt es 100.000 DM in bar als Soforthilfe und einen Kindergartenplatz gratis. Ab dem vierten deutschen Kind gibt es ein Einfamilienhaus, zwei Diesel-PKW einer beliebigen deutschen Automarke und einen Swimming-Pool vom Finanzamt gratis. Wir helfen auch anderen Völkern dieser Erde unser Erfolgsmodell zu übernehmen. Gemeinsam schaffen wir das!

passend auch dazu im krassen Gegensatz

PC-Game ‘Staats-Simulator’ Wir spielen Deutschland schafft sich ab!

passend auch dazu die BEST of Detlev Audio-Clips

Bewußtsein herstellen / Souveränität / Frieden / Krieg / Verfassung



MP3 Weltweiter Aufwach-Prozess (1 Min)

MP3 Matrix seit Jahrtausenden nicht mitgekriegt (1 Min)

MP3 Erst wenn es einen Friedensvertrag gibt sind wir nicht mehr im Krieg (2 Min)

MP3 Auseinandersetzung mit der rechtlichen Situation seines Landes rechtsradikal (1 Min)

MP3 Lasst Euch nicht in einen Krieg hineinziehen Zivilcourage zeigen und Reissleine ziehen (4 Min)

mehr von Detlev hören? Mißstände hier / Lösungen hier / alle Themen hier

Advertisements