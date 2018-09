Wollen die uns vergasen?

Die aktuelle Schein-Diskussion um den Abgas-Skandal bei Dieselfahrzeugen verblasst vollkommen, wenn man sich im Gegenzug dazu, einmal die Emissionswerte des Flugverkehrs über Deutschland innerhalb von 40 Jahren anschaut.

Bei der Verbrennung des Treibstoffes Kerosin entstehen sieben verschiedene Reaktionsprodukte². Fünf davon sind tödlich. Zwei sind als giftig klassifiziert, drei als hoch krebserregend. Bei den beiden giftigen Substanzen handelt es sich um Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid, beides Gase.

Bei den drei hoch krebserregenden Stoffen handelt es sich um freie Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Ruß. Bei den letzten beiden Reaktionsprodukten handelt es sich um die unbenklichen Gase Wasserdampf und Kohlendioxid.

1995 wurden von den giftigen Verbrennungsabgasen Kohlenmonoxid rund 7.253 Tonnen und von Schwefelgas 1.213 Tonnen über Deutschland freigesetzt. Weiterhin 2.031 Tonnen freie Kohlenwasserstoffe, 46.418 Tonnen Stickoxide³ und 110 Tonnen Ruß. Krebs ist ja bekanntlich gut für die Pharma-Industrie.

Weniger gut sind die 10,7 Millionen Tonnen an giftigen und krebserregenden Verbrennungsabgasen, die in 40 Jahren über Deutschland ´runterkommen. Man stelle sich nur einmal den Gaudi vor, wenn es nur Lachgas (N2O) gewesen wäre, dann läge jetzt eine ganze Nation im Koma. Aber so reicht es doch auch!

Quellen :



² Die Mengen der Reaktionsprodukte errechnen sich nach folgendem Verteilungsschlüssel des UBA-Forschungsberichtes 296 41 838 hier

³ Emissionsberechnungen des DLR für den Jahrgang 1995 hier

passend auch dazu

Flugzeugabgase bestehen nicht nur aus Kondensstreifen

Tödliche Abgase / Flugzeuge vergiften ganze Städte / Schon seit 1990 bekannt!

Stickoxid-Emissionen (NOx) durch Flugverkehr über Deutschland bei 46.418 Tonnen pro Jahr mit einem Partikeldurchmesser kleiner als 10 µm (Mikrometer)

