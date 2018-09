Airbus A380-800 schafft Abgasnorm EURO6 nicht

In Europa sind die Verbrennungsabgase an bestimmte Abgasgrenzwerte für Schadstoffe, wie Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Ruß-Partikel (PM) vorgegeben. Dies hat auch seinen Grund, denn Kohlenmonoxid ist giftig und Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß-Partikel sind hoch krebserregend. Wie der viel gelobte und besonders umweltschonende gepriesene Airbus A380-800 im Abgastest abschneidet offenbart dieser Artikel.

Grenzwerte für EURO6

CO = 1,0 g/km

HC = 0,1 g/km

NOx = 0,06 g/km

PM = 0,0045 g/km

Emissionswerte des Airbus A380-800

CO = 41,90 g/km

HC = 11,73 g/km

NOx = 268,17 g/km

PM = 0,64 g/km

Beachte : g/km = Gramm pro Kilometer

Übrigens : Der Zielwert für das Jahr 2020 im EU-Durchschnitt an CO2-Emissionen wurde auf 95 g/km begrenzt. Der Airbus A380-800 emittiert 52.795,66 g/km

