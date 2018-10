SAI-Treibstoffzusätze in Verkehrsflugzeugen zur Klima-Abkühlung sind keine Verschwörungstheorie mehr

Im September 2011 veröffentlichte das Kieler Earth Institut eine Sondierungsstudie zum Thema Climate Engineering in der unter anderen auch die umstrittene giftige und krebserregende SAI-Methode zur Klimaabkühlung vorgestellt wurde. SAI steht für Stratospheric Aerosole Injection.

Die Studie wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben. Wieso gibt das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Studie über Chemtrails in Auftrag, wenn es doch laut den Staatsmedien diese überhaupt gar nicht gibt und nur Verschwörungstheorie sein sollen?

Hier die brisantesten Aussagen :

Seite 10 :



Seite 45 :

„ … Erste Angabe zur erforderlichen Schwefelmenge wurden bereits nach oben (Katz 2010) und die erwartete stratosphärische Aufenthaltsdauer der Aerosole nach unten korrigiert (Tuck et al. 2008). … Es existieren viele Vorschläge zur technologischen Umsetzung des stratosphärischen Aerosol-Schildes. Ein Patent aus dem Jahr 1991 behandelt das Einbringen von Aerosolen in die Stratosphäre (Chang 1991). Ein neueres Patent behandelt ein Verfahren, in dem Treibstoffzusätze in Verkehrsflugzeugen zum Ausbringen reflektierender Substanzen genutzt werden sollen (Hucko 2009).“