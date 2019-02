Zitat (EU-Sklave)

„Also ich habe schon immer das gemacht auf was ich Bock hatte. Irgendwann habe ich mitbekommen das alle anderen, die ich kenne nur Dinge machen, weil es ihnen Geld einbringt. Das war vor 20 Jahren schon so und ist heute noch immer so. Alles was ich mache wird deshalb auch Null geschätzt von den anderen. Es hat keine Bedeutung, weil es kein Geld einbringt. Ich kenne niemanden der etwas macht, weil es ihm Spass macht, niemanden. Die machen alle nur, weil sie es müssen oder weil es Geld einbringt. Ja so sieht es hier aus.“