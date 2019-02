Klima-Leugner trifft POLIZEI

Polizist : „Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle.“

Klima-Leugner : „Bin ich zu schnell gefahren, Herr Wachtmeister?“

Polizist : „Nein! Wir haben Sie wegen der Aufkleber an Ihrem Fahrzeug angehalten.“

Klima-Leugner : „Aha! Ja dann!“

Polizist : „Steigen Sie mal bitte aus!“

Klima-Leugner : „Und jetzt?“

Polizist : „Schauen Sie mal auf Ihre Fahrertür und lesen Sie laut vor!“

Klima-Leugner : „Stoppt den CO2-Hunger der Pflanzen!“

Polizist verschränkt seine Arme

Klima-Leugner : „Meinen Sie den Aufkleber, Herr Wachtmeister?“

Polizist : „Jaha, den meine ich.“

Klima-Leugner : „Möchten Sie davon auch ein paar Exemplare haben?“, und griff in die Ablage der Fahrertür.

Polizist : „Nein, den will ich nicht!“

Klima-Leugner : „Ok, wie Sie meinen, dann zeige ich Ihnen einen anderen. Kommen Sie mal bitte mit, Herr Wachtmeister“, und schritt zur Motorhaube.

Polizist völlig sprachlos

Klima-Leugner : „Wie wäre es mit dem hier? ‚Eisbären leben nicht vom Eislutschen‘, und zeigt auf ein Airbrush-Motiv mit einem niedlichen Eisbären, der einsam auf einer kleinen Eisscholle steht.

Polizist starrt völlig fassungslos auf die Motorhaube

Klima-Leugner : „Wollen Sie auch das Airbrush-Motiv auf der Motorhaube haben, Herr Wachtmeister?“, und ging zum POLIZEI-Wagen ´rüber.

Polizist kämpft schon mit den Tränen

Klima-Leugner : „Ist doch kein Grund zu weinen, Herr Wachtmeister. Wir werden schon noch ein freies Plätzchen auf der Motorhaube Ihres POLIZEI-Wagens finden, ich kenne da eine fähige Lackiererei.“

Polizist bekommt nun Schweißperlen auf der Stirn

Klima-Leugner : „Als ich die Motive und Aufkleber zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich auch, wie Sie geschwitzt, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Schluß jetzt mit dem Blödsinn! Sagen Sie mal oder sind Sie vielleicht ein Klima-Leugner?“

Klima-Leugner : „Was ist denn ein Klima-Leugner, Herr Wachtmeister?“

Polizist : „Ein Klima-Leugner ist jemand, der leugnet, daß es eine menschenverursachte Erderwärmung gibt.“

Klima-Leugner : „Wenn es eine menschenverursachte Erderwärmung gäbe, warum fahren Sie dann mit Winterreifen und Schneeketten herum, Herr Wachtmeister?“

Polizist : „Das weiß ich auch nicht. Wir machen das hier alle so, als Folge der menschenbedingten Erderwärmung.“

Klima-Leugner : „Das ist keine Folge der vermeintlichen menschenbedingten Erderwärmung, sondern das nannte man früher einmal Winter, Herr Wachtmeister!“

Polizist : „Meinen Sie wirklich?“

Klima-Leugner : „Ganz bestimmt, Herr Wachtmeister!“

Polizist : „Aber der Meerespiegel steigt schon bedrohlich an!“

Klima-Leugner : „Aber nein, die Plattentektonik senkt sich nur an einigen Stellen, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Das Eis in der Antarktis bricht schon!“

Klima-Leugner : „Aber nein, die Eismassen wachsen über den Festlandsockel hinaus und brechen wegen fehlender Statik ins Meer, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Die Meere versauern aber schon!“

Klima-Leugner : „Aber nein, der pH-Wert ist doch nur von 8,2 auf 8,1 gefallen. Sauer gilt erst ab einem Wert von unter 7,0“

Polizist : „Es gibt eine Wüstenausdehnung!“

Klima-Leugner : „Aber nein, es gibt eine Savannenausdehnung, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Und je höher die CO2-Konzentration in der Luft, desto höher die globale Durchschnittstemperatur!“

Klima-Leugner : „Aber nein, das ist nur eine Scheinkorrelation und kein Kausalzusammenhang, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Es gibt doch noch den gefährlichen Treibhaus-Effekt!“

Klima-Leugner : „Aber nein, es gibt keinen Treibhaus-Effekt in der Atmosphäre, denn dort können sich warme und kalte Luftmassen frei bewegen und vermischen durch Konvektion und atmosphärische Zirkulation ganz im Gegensatz zu einem Gewächshaus, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Und wer hat dann den ganzen Blödsinn vom Treibhaus-Effekt in die Welt gesetzt?“

Klima-Leugner : „Als Erfinder des Treibhaus-Effektes unter anderen gelten Fourier und Arrhenius im 19. Jahrhundert. Danach sollte eine in 6 Kilometer Höhe gefrorene CO2-Schicht eine ‚Abdachung‘ bilden, die einen Wärmetausch angeblich verhindere. Doch in 6 Kilometer Höhe beträgt die Lufttemperatur etwa –10°C. Für gefrorenes, also festes CO2 wäre hier eine starke Erhöhung des Luftdruckes nötig. Doch mit steigender Höhe nimmt der Luftdruck aber ab und das alles funktioniert folglich so nicht, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „In den Schulbüchern wird aber oft behauptet, daß die langwellige Wärmerückstrahlung der Sonne vom Boden auf ihrem Rückweg ins Weltall die Treibhausgase nicht durchdringen könnten und es deswegen immer wärmer würde.“

Klima-Leugner : „Aber nein, Luft im Gewächshaus kann man einsperren, aber keine Strahlung, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Die globale Durchschnittstemperatur steigt aber bedrohlich an!“

Klima-Leugner : „Aber nein, der IPCC hat die Orte mit den kalten Werten einfach aus der Berechnung ersatzlos gestrichen, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Dann ist es auch kein Wunder, daß es rechnerisch wärmer wird, wenn die, die kalten Stationen nicht berücksichtigen wollen!“

Klima-Leugner : „Es ist sogar noch viel schlimmer, als das, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Jetzt wollen Sie mich aber auf dem Arm nehmen!“

Klima-Leugner : „Aber nein, die stehen vor einem Rätsel, weil die tatsächlichen Temperaturen seit über 15 Jahren nicht mehr ansteigen. Das Klimamodell in deren Computern ist möglicherweise falsch und taugt nichts für die Vorhersage. Vermutlich haben sie die Sonne in ihre Berechnungen nicht mit einbezogen.“

Polizist : „Die Experten beim IPCC werden schon wissen was sie tun!“

Klima-Leugner : „Aber nein, beim IPCC gibt es keine Experten. Der IPCC ist nur ein politisches Gremium, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Wollen Sie behaupten, daß alle Experten korrupt sind?“

Klima-Leugner : „Aber nein, nur wer korrupt ist, kann beim IPCC auch Experte werden, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Müssen Sie mir immer widersprechen?“

Klima-Leugner : „Ich widerspreche nicht, ich korrigiere, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Woher haben Sie nur all die Informationen?“

Klima-Leugner : „Ich war vor ein paar Monaten auf einer Vorlesung des Klimatologen Prof. Dr. Werner Kirstein, Herr Wachtmeister.“

Polizist : „Also, dann gibt es höchstens eine politische Erderwärmung?“

Klima-Leugner : „Der Professor nennt es eine politogene Erderwärmung.“

Polizist kratzt sich am Schädel

Polizist : „Der Mensch baut doch Treibhäuser, weil es den Treibhaus-Effekt in der freien Natur nicht gibt. Und der Landwirt hat das Treibhaus so genannt, weil seine Pflanzen-Zöglinge bei erhöhter Temperatur und optional zugeführtem CO2 schneller wachsen oder?“

Klima-Leugner : „So ist es! Und die CO2-Klima-Erwärmungs-Sekten-Zöglinge hatten gedacht, daß ihre CO2-Zertifikate an der Börse schneller gedeihen bei optional herbei gelogener Erderwärmung infolge CO2-Emission, Herr Wachtmeister.“

Polizist bekommt plötzlich Ohren, so groß, wie Rhababar-Blätter

Polizist : „Joar! Früher oder später mußte es ja irgendwie ´rauskommen.“

Klima-Leugner : „Wissen Sie was Herr Wachtmeister, ich lade Sie jetzt zu einem heissen Kakao ein, ich glaube wir müssen uns mal über die Verschwörungspraktiken der CO2-Klima-Sekte unterhalten.“

Polizist wird plötzlich ganz verlegen und senkt den Kopf

Klima-Leugner : „Was haben Sie denn plötzlich, Herr Wachtmeister?“

Polizist : „Wissen Sie? Ich habe den Auftrag Menschen, wie Sie, festzunehmen und ins Umerziehungslager für Klima-Leugner zu bringen. Aber das kann ich jetzt nicht mehr!“

Klima-Leugner : „Ich weiß, Herr Wachtmeister.“

Der Klima-Leugner nahm den traurig gewordenen Polizisten am Arm und führte ihn zum POLIZEI-Wagen zurück

Klima-Leugner : „Einen schönen POLIZEI-Wagen haben Sie da.“

Polizist : „Joa, meinen Sie?“

Klima-Leugner : „Joa, dat´ meine ich. Und wir werden bestimmt noch ein freies Plätzchen für all die Airbrush-Motive und Aufkleber auf Ihrem POLIZEI-Wagen finden, notfalls lackieren, wie die Karre einfach um.“

Polizist strahlt wieder

Polizist : „Das ist ein Wort, mein Job hängt mir nämlich schon seit langem zum Halse ´raus.“