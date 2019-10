Vorzeige-Schwachsinnsland „deutsch-LAND“

Wieviele Ortschaften gibt es in Deutschland? Fast 100.000 Städte inklusive Dörfer! Glaubst Du nicht? Warum haben wir dann 99999 verschiedene Postleitzahlen? Guten Morgen „deutsch-LAND“!

Fast in jeder Ortschaft ein karitatives Sozialwarenkaufhaus indem rund 40 arbeitslos gemachte Menschen sinnlose Arbeiten für jeweils 6 Monate verrichten. Das sind 8 Millionen Arbeitslose jährlich. Guten Morgen!

Fast in jeder dritten Stadt gibt es einen Maßnahmeträger, wo arbeitslos gemachte Menschen in sinnlosen Maßnahmen ihre wertvolle Lebenszeit absitzen. Das sind 30.000 Verwahranstalten. Guten Morgen „deutsch-LAND“!

Beim Maßnahmeträger sitzen in 6 Räumen jeweils 36 arbeitslos gemachte Menschen in 6 Reihen je 6 Menschen pro Reihe, wie in der Massentierhaltung auf einer Hühnerfarm für 6 Monate, jedoch ohne Eier zu legen. Guten Morgen!

Wir fassen noch einmal zusammen. Pro Jahr werden 8 Millionen arbeitslos gemachte Menschen in Sozialwarenkaufhäusern „geparkt“ und weitere 13 Millionen in sogenannten „Bildungsmaßnahmen“ gehalten. Guten Morgen!

Zusammen sind das rund 21 Millionen arbeitslos gemachte Menschen, die in keiner Arbeitslosenstatistik auftauchen. Hinzukommen dürfte noch die offizielle Zahl der Arbeitslosen der BA. Guten Morgen „deutsch-LAND“!

Gemeinsam mit der offiziellen Arbeitslosenstatistik dürften dann rund 25 Millionen arbeitslos gemachte Menschen ohne jegliche Zukunftsperspektive sein und nie wieder Arbeit finden. Guten Morgen „deutsch-LAND“!

Laut der Bundesagentur für Arbeit soll es 2,5 Millionen unbesetzte Stellen geben, jedoch spuckt die Jobboerse-Arbeitsagentur nur tatsächlich 40.000 Stellen aus. Guten Morgen „deutsch-LAND“!

Aber letztendlich ist die Wahrheit doch herausgekommen. Der Festsaal wurde angemietet, ein Orchester engagiert und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Menschenschinder-Sekte aus Nürnberg tanzen kann. Guten Morgen!

