Kostenloser MP3-Crashkurs zum Thema „Aufwachen“ / „Der Zustand der Deutschen“

Ein amüsanter, aber zugleich kritischer Aufrüttler zur „Selbstreflektion des Zustandes der Deutschen“ mal eben bei einer gut 30-minütigen Autofahrt aufgenommen für alle, die keinen Bock mehr darauf haben sich nach 70 Jahren „Wahlen“ weiterhin verarschen zu lassen und sich über mögliche Auswege und Lösungen informieren wollen, steht nun auch endlich als MP3-Audio zum Download (20 Megabyte) bereit oder kann online angehört werden.

„ … Mittlerweile weiß ja fast jeder in Deutschland, ich gehe davon einfach aus, denn so dumm kann man ja schon nicht sein, daß Wahlen nichts bringen, nach 70 Jahren! Wahlen in Deutschland also egal ob das West-Deutschland ist, DDR. Das spielt überhaupt keine Rolle, das ist völlig egal, hat jeder Trottel bereits kapiert, daß Wahlen nichts bringen. Können nicht, ne? Und hat ja noch nie gab es ´ne Veränderung über Wahlen. Das haben die Leute eigentlich normalerweise auf dem Schirm. Warum gehen sie trotzdem wählen? …“