Elitäre deutsche Loge knockt das Zins-System aus

Die acht reichsten Männer der Welt besitzen so viel Vermögen, wie die andere Hälfte der Menschheit zusammen. Warum das so ist und wieso Bürger immer für pleite gehende Banken bürgen müssen und wieso das Geld immer an Schuld gekoppelt sei, wurde jetzt endlich mal auf einer Sicherheitskonferenz besprochen.

So hat die mächtigste Großloge in Deutschland sich gestern Abend in München auf einem Geheimtreffen eingefunden und die Problematik kontrovers diskutiert. Es könne nicht tatenlos mit angesehen werden, wie ganz normale Menschen über ihre Geburtsurkunde quasi zu unfreiwilligen Bürgen fremder Logen, d.h. ausländischer Zockerbanken erklärt werden würden.

Ein wenig Hacken war natürlich auch mit dabei. So hatte ein gewitztes Logenmitglied, ein IT-Spezialist, kurzerhand dafür gesorgt, daß während der rund zweieinhalbstündigen andauernden Krisensitzung eine bewaffnete Luftraumpatrouille bestehend aus zwei Eurofighter-Pärchen der Bundesluftwaffe den Luftraum weiträumig absicherte.

Die außerordentlich einberufene Sicherheitskonferenz war jedenfalls ein Erfolg. So wurde nicht nur eine hoch effiziente Methode erarbeitet, die den Wirkmechanismus der Ausplünderung der eigenen Mitglieder der Loge stoppe, sondern auch das von Fremdlogen dominierte Zinses-Zins-System mit sofortiger Wirkung in die Bedeutungslosigkeit führe.

Und das Schönste dabei ist : Jeder kann bei dieser Loge kostenlos Mitglied werden und die edlen Freimaurer dabei unterstützen! Einzige Bedingung ist, daß jeden Monat eine neue Bescheinigung vorgelegt werden muss. Der Meister der Groß-Loge verabschiedete seine Mitglieder mit den Worten : „Laßt uns doch bitte endlich tätig werden und nicht mehr nur quatschen.“

passend auch dazu die BEST of Detlev Audio-Clips

Bewußtsein herstellen / Matrix enttarnen



