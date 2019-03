Zitat (M.F.)

„Das Kind wird nach der Geburt, im Kindeszeitalter seiner universellen Weisheit beraubt und sie wird ihm mit allen Mitteln aberzogen. Es wird für alle und für die Umwelt und vor allem sich selbst gefährdend, auf Mangelerzeugung, Konkurrenzkampf, vorauseilendem Gehorsam nach dem Darfprinzip, in schädigender Weise, von Jahrhunderte lang Dressierten, dressiert. Und das bist nun Du. Wie willst Du denn da wieder raus kommen, du Fresshans?“

M.F. ist ein weiterer Spezialist im auffinden von versteckten und verschlüsselten Funktionsmechanismen der Machtelite zur Gesellschaftssteuerung, dechiffriert NLP-Codes in Medien aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Geostrategie und Weltpolitik quasi in Echtzeit und wirft das Ergebnis in allgemeinverständlicher Sprache für den Pöbel aus. Durch seine Mehrfach-Resistenz gegenüber verbalen Angriffen auf Basis von NLP oder Social-Engineering haben es Geheimdienst-Trolle sehr schwer bis unmöglich eine Diskussion argumentativ durch Spaltung zu zersetzen, da dieser virtuelle Röntgenblick, wie eine mentale Firewall schützt und daher suchen Trolle meist das Weite.

