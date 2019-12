Ein Hartzer sitzt gegenüber vom Jobcenter mit einem Cafe-to-go in der Fußgängerzone auf einer Bank. Plötzlich kommt seine Arbeitsvermittlerin an ihm vorbei und meint : „So gut möchte ich es auch einmal haben!“ Völlig entspannt entgegnet er : „Hätten Sie sich in Ihrem Leben etwas mehr Mühe gegeben, dann könnten Sie jetzt auch hier sitzen.“