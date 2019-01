Zum Untergang verpflichtet

„satan ist im grunde nur der verführer, anstifter, wissensgeber bzw. das volk satans, die auf den menschen einwirken, jedoch selbst, also ohne zusage des menschen, überhaupt keine macht besitzt. die absolute macht besitzt der mensch. hängt mit dem erbe adams zusammen, der die volle, souveräne macht auf erden übertragen bekam und wir sind seine nachfolger. daraus resultiert die unglaubliche zerstörungsmacht des menschen. das bedeutet, wir können werke vollbringen, die, die bösartigkeit des satans sprengen, wo selbst der satan sich grault. allerdings können wir auch positive werke vollbringen, die das vorstellungsvermögen des menschen sprengen. exakt das versuchen die satanischen, gelenkten kräfte zu unterdrücken, weil das extrem bösartige nur in wenigen menschen lebt, die mehrheit wünscht sich gutes, aber sind eben leicht zu verführen … man könnte auch sagen, dumm gehalten, das macht sie zu perfekten opfern. ääh, was ich sagen wollte, daher benötigt es, wir müssen wissen, wer, wie, was lenkt. sobald die unsichtbaren strukturen sichtbar werden, ist das ihr untergang, ob die wollen oder nicht. ist eine art naturgesetz.“

MFG-Hamburg ist Spezialist im auffinden von versteckten und verschlüsselten Funktionsmechanismen der Machtelite zur Gesellschaftssteuerung, dechiffriert NLP-Codes in Medien aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Geostrategie und Weltpolitik quasi in Echtzeit und wirft das Ergebnis in allgemeinverständlicher Sprache für den Pöbel in Kleinbuchstaben aus. Durch seine Mehrfach-Resistenz gegenüber verbalen Angriffen auf Basis von NLP oder Social-Engineering haben es Geheimdienst-Trolle sehr schwer bis unmöglich eine Diskussion argumentativ durch Spaltung zu zersetzen, da dieser virtuelle Röntgenblick, wie eine mentale Firewall schützt und Trolle suchen daher meist das Weite.

