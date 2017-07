An potentielle AfD-Wähler

Selbst, wenn am 22. September 2017 alle wahlberechtigten Deutschen das Kreuz bei der AfD machen würden und die AfD 630 Sitze im Bundestag bekäme: Ja, glaubst denn Du wirklich das juckt die Schwerstkriminellen aus den geöffneten afrikanischen Irrenanstalten oder die IS-Kämpfer aus Arabien? Unsere vielleicht 250.000 auf Verkehrsdelikte abgerichteten Polizisten, die übrigens gar keine legitimierte Beamte sind, werden ja noch nicht einmal mit den rund 10.000 „Reichsbürgern“, die ebenfalls gar keine sind, fertig. Laut dem libanesischen Minister sind 2 von 100 syrischen Flüchtlingen IS-Terroristen. Bei 2.000.000 syrischen Flüchtlingen wären das schon 40.000 IS-Kämpfer. Gute Nacht Marie!

Wie willst Du denn mit diesen psychisch labilen uniformierten Erfüllungsgehilfen der Geldeintreiber und Denunzianten-MAFIA ein Land gegen zigtausende irre Schwerstkriminelle aus Afrika und militärisch ausgebildete IS-Kämpfer verteidigen? Das ist ja so, als wenn ein Säugling dem Klitschko gegenübersteht und behauptet er solle sich in Acht davor nehmen, er hätte ein Faustschlag, wie ein Hufschlag. Und pünktlich war die deutsche POLIZEI noch nie. Wenn Du die POLIZEI anrufst und denen erzählst, daß in Deiner Nachbarschaft geschossen wird, dann kommen sie erst ´raus, wenn sie wirklich sicher sind, daß nur mit Platzpatronen geschossen wird oder das Geballer schon längst vorüber ist oder es sich um einen vermeintlichen „Reichsbürger“ handelt oder ein privater Inkasso-Heini als „Gerichtsvollzieher“ ein GEZ-Opfer abmelken soll.

Mit einem solchen Abschaum kann man doch kein Land verteidigen! Wach´ doch endlich mal aus Deiner Grenzdebilität auf! Oder glaubst Du etwa im Ernst daran, daß wenn eine Frau Dr. Alice Weidel und Ex-Managerin von Goldman Sachs mit ihren Händen eine Illuminaten-Raute macht und auf den Tisch haut alle Extremisten vor Schreck schön ruhig und artig nach Hause gehen? Wir stecken in der Scheisse! Habt Ihr nicht gesehen, wie der Seehofer im Fernsehen am zittern war? Da kann nur noch das Militär helfen. Und seit wann benötigt das Militär politische Entscheidungen? Das gab es ja noch nie!

Und außerdem stellt sich natürlich noch die Frage, wer die neue AfD-Zeitung finanziert. Den Wählern mag das vielleicht egal sein, solange ein neues Feindbild für die nationale Schieflage gefunden wird. Ist doch schließlich egal, wer dafür verantwortlich gewesen ist. Hauptsache es gibt wieder bunte Luftballons, Hüpfburgen, Bratwurststände und pseudo-national-dekorierte „Fan-Meilen“ in der Stadt. Das ist wieder so plump und billig, daß man nur noch … möchte. Wie Napoleon schon einst sagte, die Deutschen sind einfach zu dämlich ihre wirklichen Feinde zu erkennen.

Und wenn PEGIDA begriffen hätte, wer der wirkliche Feind der Menschheit ist, dann hätten sie ihre Vereinigung anstatt „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ in „Patriotische Europäer gegen das Schuldgeld- und Zinses-Zins-System“ benannt. Da sie es aber nicht getan haben, hat Napoleon mal wieder Recht behalten! Denn Schuldgeld verursacht Kriege. Und Kriege verursachen Flüchtlinge.

