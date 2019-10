Immer mehr Erwerbslose fordern das für Maßnahmen erforderliche „individuelle Eingliederungskonzept“ von ihren Fallmanagern ein

Womit man die Jobcenter-Mitarbeiter auch immer schön „auf die Palme bringen kann“ ist, wenn man diese schriftlich per FAX auffordert, das für eine Maßnahme erforderliche individuelle Eingliederungskonzept schnellstmöglich schriftlich nachzureichen. Der Clou: Aus diesem individuellen Eingliederungskonzept muß eindeutig und klar hervorgehen, wie genau die Integration in den „Arbeitsmarkt“ für eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit auszuschauen hat. Denn fehlt dieses Schreiben oder ist das Eingliederungskonzept nicht individuell für den jeweiligen Leistungsempfänger ausgearbeitet worden, dann ist jede Zuweisung rechtswidrig, egal ob aus einer Eingliederungsvereinbarung oder einem Eingliederungsverwaltungsakt heraus.

Wenn man dann noch einen Tag nach der Versendung des o.g. Faxes die Dreistigkeit besitzt von seinem Chef-Sessel aus ganz gemütlich bei einer Tasse Kaffee frühmorgens zwischen 07:45 Uhr und 08:00 Uhr seinen Arbeitsvermittler/Fallmanager anzurufen, um sich nett aber bestimmt danach zu erkundigen, wo denn das für die Maßnahme zwingend erforderliche individuelle Eingliederungskonzept bliebe und was der genaue Grund für diese unzulängliche Verzögerung sei, denn schließlich hätten wir laut unserer Bundesregierung eine Arbeitslosenquote von fast unter 2% also Vollbeschäftigung, kann man sehr schöne Augenblicke in den Untiefen weltabgewandter und völlig durchgeknallter Jobcenter-Mitarbeiter erleben.

Sie werden sich entweder an völlig sprachlosen bis stotternden oder an tobenden Fallmanagern erquicken können. Bei sehr erregbaren oder lauten Jobcenter-Mitarbeitern hingegen hat es sich stets bewährt den Telefonhörer in sicherer Distanz zum Ohr zu halten und de-eskalierend zu fragen, ob es ihnen nicht gut ginge und sie etwas zur Beruhigung aus der Apotheke bräuchten gegebenenfalls könnte man aber auch den Notarzt verständigen. Sollte die Situation sich wider Erwarten nicht entspannen und weiter an Fahrt gewinnen, also schreit der Fallmanager plötzlich laut und hilflos umher bieten Sie ihm die sofortige uneingeschränkte Solidarität an auf der Suche nach einem freien Platz in der nächstgelegenen Psychiatrie, denn er wird es Ihnen später danken.

